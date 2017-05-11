Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im April 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,133 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 23,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2017 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 14,3 Prozent auf 2,262 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 21,6 Prozent auf 1,792 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem April 2016 um 4,8 Prozentpunkte und erreichte 79,2 Prozent.