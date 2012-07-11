Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im Juni 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,066 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 2,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,2 Prozentpunkte auf 2,091 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um einen Prozentpunkt auf 1,647 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2011 um vier Prozentpunkte und erreichte immer noch unbefriedigende 78,7 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2012 5,441 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verbesserung von 6,7 Prozentpunkten.