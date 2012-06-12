Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im Mai 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,036 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von einem Prozentpunkt.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,4 Prozentpunkte auf 2,073 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist 0,5 Prozentpunkte auf 1,562 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2011 um 3,7 Prozentpunkte und erreichte immer noch magere 75,3 Prozent.