Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im März 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 883 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 7,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um vier Prozent auf 1,902 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging um 1,6 Prozent auf 1,316 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2016 um 3,9 Prozentpunkte und erreichte 69,2 Prozent.

Im ersten Quartal 2017 flogen mit Austrian Airlines insgesamt 2,189 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.