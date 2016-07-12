Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juni 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,081 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem leichten Wachstum von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 3,8 Prozent auf 2,283 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 1,737 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Juni 2015 um 3,7 Prozentpunkte und erreichte 76,1 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2016 5,092 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,2 Prozent.