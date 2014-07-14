Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im Juni 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,069 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 0,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,8 Prozent auf 2,089 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage ist um 3,7 Prozent auf 1,687 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2013 um 1,5 Prozentpunkte und erreichte 80,8 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2014 5,362 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent.