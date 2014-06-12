Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im Mai 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,045 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 4,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,1 Prozent auf 2,074 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 7,9 Prozent auf 1,623 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2013 um 2,8 Prozentpunkte und erreichte 78,2 Prozent.