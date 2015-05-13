Mehr Passagiere bei American Airlines

Bombardier CRJ900 American Eagle (Foto: Bombardier)

Mit American Airlines und ihren regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat April 2015 16,819 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 1,3 Prozent auf 22,130 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,3 Prozent auf 18,062 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im April von 82,9 auf 81,6 Prozent um 1,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Frachtleistung ist um 2,4 Prozent auf 191.953 Millionen Tonnen-Meilen zurückgegangen.