Mehr Passagiere bei Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2019 insgesamt 8,187 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,4 Prozent auf 27,076 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 24,523 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist um weitere 0,5 Prozentpunkte auf hohe 90,6 Prozent angestiegen.

In den ersten sieben Monaten flogen mit Air France KLM 50,838 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,2 Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juli um 1,8 Prozent auf 9,999 Millionen Fluggäste steigern. In den ersten sieben Monaten flogen mit den Konzern Airlines insgesamt 60,473 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.