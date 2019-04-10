Mehr Passagiere bei Air France KLM

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2019 insgesamt 7,112 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,4 Prozent auf 24,282 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 21,123 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung entwickelte sich leicht negativ, sie ging um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,0 Prozent zurück.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,2 Prozent auf 1.201 Millionen Tonnenkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 746 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Im ersten Quartal 2019 konnte Air France KLM insgesamt 19,745 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat März insgesamt 8,009 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnten die Airlines KLM, Air France, HOP! und Transavia insgesamt 22,014 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,2 Prozent.