Mehr Passagiere bei Air France KLM

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2017 insgesamt 6,649 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,2 Prozent auf 23,227 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,1 Prozent auf 19,705 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung entwickelte sich leicht negativ und hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,8 Prozent verschlechtert.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,6 Prozent auf 1.185 Millionen Tonnenkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 5,6 Prozent auf 751 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Im ersten Quartal 2017 konnte Air France KLM insgesamt 18,472 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat März insgesamt 7,596 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Im ersten Quartal 2017 konnten die Airlines insgesamt 20,923 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.