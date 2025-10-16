Mehr Passagiere am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2025 sind 3.047.028 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 3.4 Prozent.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im September 2025 bei 2.201.675. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27.6 Prozent, was 840.224 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.6 Prozent auf insgesamt 24.401 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 142.4 Fluggästen 0.7 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0.5 Prozentpunkte auf 83.1 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 34.764 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 2.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich