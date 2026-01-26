Mehr Passagiere am Flughafen Stuttgart

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart wurden im vergangenen Jahr 9.569.617 Passagiere gezählt und damit 4,8 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr (im Jahr 2024: 9,1 Millionen Fluggäste).

Bei den Starts und Landungen gab es eine Zunahme um 1,7 Prozent auf 95.765 (in 2024: 94.177).

Nachfrage bei Privatreisen weiter stark

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG): „Die Nachfrage bleibt stark, vor allem bei den privaten Reisen. Der touristische Markt gewinnt für uns weiter an Bedeutung, die Nachfrage nach Geschäftsreisen stagniert derzeit“, so Heppe. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg rechnet der Airport für 2026 mit einem leichten Rückgang der Passagierzahlen auf 9,4 Millionen Fluggäste.

Flughafen Stuttgart