Mehr Norwegian Destinationen ab Hamburg

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Ab dem 13. Mai 2026 nimmt Norwegian Air Shuttle neue Direktverbindung von Hamburg nach Stockholm auf. Ab nächstem Sommer werden mehr wöchentliche Flüge nach Oslo angeboten.

Mehr Auswahl für Skandinavien-Reisen: Ab 13. Mai 2026 bereichert die Fluggesellschaft Norwegian das Streckennetz ab Hamburg um eine neue Direktverbindung nach Stockholm. Viermal pro Woche – jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags – können Reisende künftig bequem und direkt ab Hamburg Airport nach Stockholm fliegen. Gleichzeitig baut die norwegische Airline das Angebot auf der Strecke von Hamburg nach Oslo für den Sommerflugplan aus: Die Zahl der wöchentlichen Abflüge steigt auf acht Flüge pro Woche, bislang sind es bis zu sechs Flüge wöchentlich. Somit verdoppelt Norwegian ihr Gesamtangebot ab Hamburg, das bietet noch mehr Flexibilität für Urlaubs- und Geschäftsreisende in Richtung Norden.

Der Trend hin zu skandinavischen Zielen hält weiter an. Deswegen freuen wir uns besonders, dass Norwegian ihr Angebot ab Hamburg vergrößert und im Sommer eine neue Direktverbindung nach Stockholm aufnimmt. Die Erweiterung unseres Skandinavien-Angebots ist ein echter Gewinn für unsere Passagiere und unterstreicht die Attraktivität des Standorts Hamburg. Besonders für Städte- und Geschäftsreisende bringt die neue Vielfalt spürbare Vorteile und stärkt die internationalen Verbindungen ab Hamburg Airport,

freut sich Gesa Zaremba, Leiterin Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Es ist immer spannend, neue Strecken zu erschließen. Stockholm ist eine pulsierende Stadt und wir freuen uns darauf, sowohl alte als auch neue Passagiere auf dieser Strecke von Hamburg aus begrüßen zu dürfen,

sagt Magnus Thome Maursund, Chief commercial officer bei Norwegian.

Aktuell fliegt Norwegian ab Hamburg sechs Mal wöchentlich in die norwegische Hauptstadt Oslo. Mit dem Sommerflugplan 2026 geht es dann bis zu zwölf Mal pro Woche mit Norwegian nach Skandinavien: acht Flüge pro Woche nach Oslo und vier Flüge pro Woche nach Stockholm.

Stockholm entdecken – Reisetipps für die schwedische Metropole

Stockholm ist perfekt für einen Kurztrip und begeistert mit einer Mischung aus Tradition, Moderne und einzigartigem Flair. Während der Sommermonate bleibt es in Stockholm oft bis spät in den Abend hell – ideale Bedingungen für ausgedehnte Erkundungstouren durch die Metropole und das grüne Umland. Die Stadt bietet vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, darunter Bootstouren, die Erkundung der weitläufigen Schärenlandschaft oder geführte Stadtrundgänge, die Einblicke in Historie und Lebensweise vermitteln.

Im Herzen von Stockholm liegt die Altstadt Gamla Stan, geprägt von verwinkelten Kopfsteinpflastergassen und farbenfrohen Häusern aus dem Mittelalter. Hier befindet sich auch das königliche Schloss, einer der größten Paläste Europas und ein zentrales Wahrzeichen der Stadt. Das kulturelle Angebot umfasst bedeutende Museen wie das Vasa-Museum, das Nordiska Museet sowie das ABBA-Museum auf der Insel Djurgården. Zahlreiche Cafés laden zum Verweilen und zum Probieren typisch schwedischer Spezialitäten wie der Zimtschnecke (Kanelbullar) ein.

Tickets sind bereits auf der offiziellen Website von Norwegian und in den Reisebüros ab rund 60 Euro erhältlich.

Flughafen Hamburg