Mehr Mallorca ab Friedrichshafen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair baut das Angebot ab dem Bodensee-Airport Friedrichshafen weiter aus und bedient Mallorca ganzjährig.

Die guten Nachrichten vom Bodensee-Airport Friedrichshafen setzen sich fort: Ryanair baut das Angebot am Flughafen weiter aus. Palma de Mallorca wird jetzt auch im Winter angeflogen. Damit ist die beliebte Ferieninsel künftig ganzjährig ab Friedrichshafen erreichbar. Gleichzeitig arbeitet der Flughafen gemeinsam mit seinen Airline-Partnern an einer weiteren Ausweitung des Streckenangebots.

„Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Jochen Krumm, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen. „Dass Mallorca nun ganzjährig angeflogen wird, ist ein tolles Signal für den Bodensee-Airport. Diese Entwicklung ist das Ergebnis intensiver Gespräche und guter Verhandlungen mit unseren Airline-Partnern. Wir sehen, dass der Standort Potenzial hat – und wir wollen dieses Potenzial weiter nutzen.“

Mit der Verlängerung der Mallorca-Verbindung wird Palma erstmals auch im Winter regulär ab Friedrichshafen erreichbar sein. Die Verbindung ergänzt das bestehende Winterangebot nach Alicante und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Urlaubs- und Kurzreisen außerhalb der klassischen Sommersaison.

„Wir setzen mit Palma de Mallorca neben Alicante nun auf ein weiteres attraktives Winterziel ab Friedrichshafen und bieten unseren Gästen damit noch mehr Auswahl“, so Marcel Pouchain-Meyer, Country Manager Deutschland. „Wir würden unser Angebot gerne weiter ausbauen und sehen auch am Standort Friedrichshafen noch Potenzial für weiteres Wachstum. Die weiterhin hohen Zugangskosten für Airlines in Deutschland – insbesondere die exorbitante Luftverkehrssteuer – setzen unseren Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten allerdings Grenzen“, so Marcel Pouchain-Meyer weiter.

Parallel zur Erweiterung des Flugangebots arbeitet der Bodensee-Airport an weiteren Perspektiven für den Standort. Ziel ist es, das Streckenangebot Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und damit die internationale Anbindung der Vierländerregion weiter zu stärken. „Die aktuellen Entwicklungen bei den Flugverbindungen sind dabei ein wichtiger Baustein. Gleichzeitig arbeiten wir daran, auch die Angebote und die Aufenthaltsqualität am Flughafen weiter zu verbessern“, so Jochen Krumm.

Im Mittelpunkt stehen dabei zusätzliche Service-Angebote zur Versorgung und für den Aufenthalt der Fluggäste. Damit soll der Flughafen insgesamt attraktiver werden und zugleich seine wirtschaftliche Basis weiter verbreitern.

Die Ryanair-Verbindungen nach Alicante und Palma de Mallorca sind bereits buchbar. Palma wird ab dem 26. Oktober 2026 jeweils freitags und sonntags auch im Winterflugplan bedient.