Mehr Mallorca ab Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mallorca-Fans aufgepasst: Ab Sommer 2024 nimmt eine weitere Airline ab Dortmund Kurs auf die Baleareninsel.

Mit Start zum Sommerferienbeginn in NRW bedient die deutsche Fluggesellschaft Condor fortan dreimal wöchentlich, je montags, donnerstags und samstags, die beliebte Strecke nach Palma de Mallorca. Die Flüge erfolgen im Airbus 320 mit Kapazitäten bis zu 180 Passagieren.

„Die Verbindung nach Palma erfreut sich seit Jahren hoher Beliebtheit“, erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Umso erfreulicher ist es, dass das Angebot im kommenden Jahr durch die Urlaubsflieger von Condor weiter ausgebaut wird. Die zusätzlichen Flüge ergänzen das bereits bestehende Angebot und bieten unseren Reisenden noch mehr Auswahl und Flexibilität in der Urlaubsplanung“, fügt Miletic hinzu. Condor gehört weltweit zur Spitze der Ferienfluggesellschaften. Mit dem neuen Flugangebot wird die Airline-Vielfalt am Airport weiter erhöht und die Attraktivität des Standorts gestärkt.

Palma de Mallorca – schon lange zählt die spanische Mittelmeerinsel ganzjährig zu den Top-Destinationen am Dortmund Airport. Als größte Insel Spaniens beeindruckt Mallorca durch Vielfalt und ist ein geschätztes Reiseziel bei Kulturinteressierten, Aktivurlaubern und Strandliebhabern. Nach Eurowings und Ryanair ist Condor die dritte Airline, welche die populäre Destination aus Dortmund ansteuert.