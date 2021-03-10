Mehr Malediven mit Emirates

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates Airlines erhöht die Zahl der Flüge auf die Malediven und Seychellen, die Nachfrage nach diesen Feriendestinationen ist gross.

Rechtzeitig vor dem Start der Frühlingsferien erhöht Emirates seine Flugfrequenzen zu den beliebten Urlaubszielen im Indischen Ozean. Ab dem 28. März wird die Fluggesellschaft 28 wöchentliche Flüge nach Malé auf den Malediven und sieben wöchentliche Flüge nach Mahé auf den Seychellen anbieten. Mit den zusätzlichen Flügen reagiert Emirates auf die Marktnachfrage und bietet seinen Kunden mehr Flexibilität, Auswahl und Konnektivität bei der Urlaubsplanung. Beide Ziele werden ab Zürich und Genf via Dubai mit Jets des Typs Boeing 777-300ER bedient.

Emirates bietet seinen Kunden derzeit 24 wöchentliche Flüge auf die Malediven. Von 28. März bis 18. April wird die Airline ihr Angebot auf 28 Flüge pro Woche erhöhen und Kunden damit eine noch bessere Anbindung an das beliebte Reiseziel im Indischen Ozean über Dubai bieten.

Reisende auf die Malediven müssen ein negatives COVID-19 PCR-Testergebnis vorweisen, das innerhalb von 96 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde. Reisende werden ausserdem gebeten, innerhalb von 24 Stunden vor der Ankunft ein Online-Selbstauskunftsformular mit Informationen zur Einreise und der eigenen Gesundheit auszufüllen. Weitere Informationen zu den Reisebestimmungen für die Malediven sind hier abrufbar.

Von 28. März bis 30. Oktober 2021 werden die Emirates-Flüge von Dubai nach Mahé von fünfmal pro Woche auf siebenmal pro Woche erhöht. Passend dazu öffnet die Inselnation ihre Grenzen ab dem 25. März wieder für Reisende aus aller Welt ohne Impf- oder Quarantäneanforderungen. Alle Reisenden müssen jedoch auch weiterhin einen negativen PCR-Test vorweisen, der 72 Stunden vor Abreise vorgenommen wurde. Zusätzliche Informationen zu den Reisebestimmungen auf den Seychellen sind hier einzusehen.

Emirates-Flüge können auch online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555, über die Emirates App sowie im Reisebüro gebucht werden.

Emirates hat den sicheren Flugbetrieb zu mehr als 90 Zielen innerhalb seines globalen Netzwerks wieder aufgenommen. Das moderne Drehkreuz der Fluggesellschaft, Dubai, ist nach wie vor eines der beliebtesten Urlaubs- und Zwischenstoppziele der Welt. Von sonnenverwöhnten Stränden bis hin zu erstklassiger Gastfreundschaft und Freizeiteinrichtungen bietet Dubai eine Vielzahl von Weltklasse-Erlebnissen.

Als eine der ersten Städte der Welt erhielt Dubai das Safe Travels-Siegel des World Travel and Tourism Council (WTTC), das die umfassenden und effektiven Massnahmen Dubais zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Gäste bestätigt.

Emirates