Mehr London Flüge ab Köln Bonn

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Seit dieser Woche hat der Köln Bonn Airport gleich drei Ziele im Großraum London im Flugplan.

Mit Flybe geht es ab sofort sechs Mal pro Woche nach London-Southend. Am Mittwochvormittag hob die Embraer 195 der britischen Airline zum offiziellen Erstflug in Richtung Großbritannien ab. Der Flughafen in Southend, 60 Kilometer östlich von London, ist für Reisende durch seine kurzen Wege und die schnelle Verbindung ins Zentrum der Hauptstadt angenehm. In weniger als einer Stunde sind Passagiere mit dem Zug mitten in der City. Flybe führt die Flüge im Auftrag der irischen Regionalfluggesellschaft Stobart Air durch. Buchbar sollen die Tickets nach London-Southend ab 20 Euro pro Strecke sein.

Ab Köln Bonn erhält man für London somit einen weiteren Zielflughafen zur Auswahl: Nach Stansted und Heathrow ist nun auch Southend im Streckennetz. Angeflogen wird London-Southend täglich außer Sonntags. Montags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags und Samstags startet der Flieger um 09:50 Uhr in Köln Bonn, Dienstags um 16:50. Eingesetzt werden auf der Strecke Jets vom Typ Avro 146 (96 Sitze) und Embraer 195 (118 Sitze).

Flughafen Köln Bonn