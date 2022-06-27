Mehr Lohn für United Piloten

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Die Piloten von United Airlines konnten mit ihrem Arbeitgeber für ihre Arbeitsverträge deutlich mehr Lohn aushandeln.

Die Piloten bei United Airlines zählten bereits vor dieser Lohnerhöhung zu den bestbezahlten Arbeitnehmern in den Vereinigten Staaten. Jetzt konnten die Gewerkschaften laut der Pilotengewerkschaft ALPA mit ihrem Arbeitgeber United Airlines eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 14,5 Prozent aushandeln.

Ein Copilot bei United Airlines startet seine Karriere mit einem Jahreslohn von rund 73.000 US-Dollar, ein Kapitän auf einem Grossraumflugzeug kann bei United Airlines mehr als 300.000 US-Dollar im Jahr verdienen. United Airlines ist die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA und beschäftigt mehr als 14.000 Piloten.