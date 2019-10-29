Mehr LOT Flüge nach Wien

LOT Polish Airlines Embraer 195 (Foto: LOT Jacek Bonczek)

LOT Polish Airlines kommt der Nachfrage vieler Geschäftsreisenden und Touristen entgegen und hat das Flugangebot ab Wien zusätzlich verbessert.

Dazu hat das langjährige Mitglied der Star Alliance die Flugzeiten so angepasst, dass der erste Flug von Wien nach Warschau bereits am frühen Morgen um 7:05 Uhr startet, während der letzte Rückflug von Warschau nach Wien erst um 20:25 Uhr die polnische Hauptstadt verlässt und die Donau-Metropole um 21:50 Uhr erreicht.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, unser Angebot für unsere Fluggäste aus Österreich und insbesondere aus Wien zusätzlich zu verbessern“, erläutert Amit Ray, Regional Director DACH Markets & India von LOT Polish Airlines. „Nach der Einführung einer dritten täglichen Flugverbindung ab Wien-Schwechat im Frühjahr dieses Jahres haben wir nun die Flugzeiten so angepasst, dass Geschäftsreisenden mehr Zeit für ihre Termine bleibt und touristische Gäste länger die Möglichkeit haben, sich Warschau anzusehen.“

Das aktuelle, tägliche Flugangebot von LOT Polish Airlines ab/bis Wien während des Winterflugplans 2019/2020:

Wien-Warschau

• Abflug um 7:05 Uhr, Ankunft um 8:25 Uhr; LO228

• Abflug um 9:30 Uhr, Ankunft um 10:50 Uhr; LO224

• Abflug um 19:35 Uhr, Ankunft um 20:55 Uhr; LO226

Warschau-Wien

• Abflug um 7:25 Uhr; Ankunft um 8:50 Uhr; LO223

• Abflug um 17:30 Uhr; Ankunft um 18:55 Uhr; LO225

• Abflug um 20:25 Uhr, Ankunft um 21:50 Uhr; LO227

Auf den Flügen zwischen Wien und Warschau setzt LOT Polish Airlines moderne Mittelstreckenjets des Flugzeugherstellers Embraer ein, die – wie jeder grenzüberschreitende Flug von LOT Polish Airlines – über drei Serviceklassen verfügen: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

In Warschau können die Fluggäste zu mehr als 110 Strecken aus dem Netzwerk von LOT Polish Airlines umsteigen, etwa auf Flüge in andere polnische Städte, nach Zentral- und Osteuropa, nach Zentralasien, nach Fernost und nach Nordamerika.

LOT