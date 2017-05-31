Mehr Kapazität zwischen Münster-Osnabrück und München

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Die Lufthansa wird mit Beginn des kommenden Winterflugplans 2017-2018 die Verbindung vom Flughafen Münster-Osnabrück nach München signifikant ausbauen.

Durch den Einsatz deutlich größerer Flugzeuge und mehr Frequenzen ergibt sich ab dem 29. Oktober ein Kapazitätswachstum von rund 25 Prozent auf der Route. Dazu setzt Lufthansa maßgeblich Fluggerät der Airbus A320-Familie mit 168 Sitzplätzen (A320) bzw. 138 Sitzen (A319) ein.

Insgesamt bietet die größte Fluggesellschaft Deutschlands dann 64 wöchentliche Hin- und Rückflüge ab FMO in die bayrische Landeshauptstadt an. Werktäglich gibt es zehn tägliche Starts und Landungen von und nach München (dienstags acht). An Wochenenden wird achtmal pro Tag geflogen. Tickets für die einfache Stecke offeriert Lufthansa bereits ab 42 Euro. Bislang wird die Verbindung zwischen dem FMO und München vor allem mit kleinerem Fluggerät der Tochtergesellschaft Lufthansa CityLine bedient.

Mit 225.000 Fluggästen in 2016 ist die Strecke die am meisten frequentierte Flugverbindung von und nach Münster/Osnabrück. Das Ziel München erfreut sich sowohl bei Geschäftsreisenden, Privatreisen-den, Städtetouristen und auch Umsteigern im weltweit mehr als 150 Zielorte umfassenden Streckennetz der Lufthansa und ihrer Partner ab der bayrischen Metropole großer Beliebtheit.

Flughafen Münster-Osnabrück