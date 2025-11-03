Mehr Italien bei LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, baut das europäische Streckennetz weiter aus und legt dabei einen Schwerpunkt auf Italien.

Ab dem 31. März 2026 verbindet die polnische Fluglinie ganzjährig ihr globales Drehkreuz am Chopin Flughafen in Warschau mit Bologna. Die norditalienische Stadt in der Region Emilia-Romagna ist nach Mailand, Rom und Venedig bereits die vierte Destination in dem südeuropäischen Land, die LOT Polish Airlines bedient.

Die Flüge mit einer Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen an Bord finden sechsmal pro Woche statt, wobei es zwei Abflugzeiten in Warschau gibt, so dass die Gäste flexibler planen können:

jeweils montags, mittwochs und samstags Abflug mit LO-327 um 8:30 Uhr ab Warschau; Ankunft in Bologna um 10:40 Uhr

jeweils dienstags, donnerstags und sonntags Abflug mit LO-329 um 15:15 Uhr ab Warschau; Ankunft in Bologna um 17:25h Uhr

Ebenfalls neu ab Ende März 2026 ist die tägliche Flugverbindung von LOT Polish Airlines zwischen Krakau und Rom.

