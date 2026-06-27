Mehr Istanbul ab Bremen

Turkish Airlines Airbus A330 in Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Ab Sonntag, 28. Juni 2026, startet Turkish Airlines zweimal am Tag ab Bremen nach Istanbul.

Reisende aus dem Nordwesten haben dann nicht nur 14 Mal pro Woche die Möglichkeit, in die größte Stadt der Türkei zu fliegen, sondern auch Anschluss an das größte Streckennetz der Welt: Denn das Star-Alliance-Mitglied steuert von seinem Hub, dem modernen Airport İstanbul Havalimanı, über 350 Destinationen in 133 Ländern an – mehr als jede andere Airline. Metropolen wie Dubai, Kapstadt, Bangkok, Sydney oder Tokio sind dann ab Bremen aus mit nur einem Umstieg zu erreichen.

Eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze

Istanbul ist für viele Menschen aus der Region Bremen und Umgebung ein beliebtes Reiseziel. Neben den einzigartigen Sehenswürdigkeiten und dem besonderen Flair, das die Stadt zwischen zwei Kontinenten ausstrahlt, freuen wir uns besonders über die zusätzlichen Flugfrequenzen an dieses wichtige internationale Drehkreuz, das Bremen mit so vielen weltweiten Destinationen verbindet,

sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.

Zur Erweiterung des Flugangebots erklärt Ersen Engin, General Manager von Turkish Airlines in Bremen:

Wir sind sehr glücklich darüber, die Verbindung zwischen Bremen und Istanbul mit nun zwei täglichen Flügen weiter zu stärken. Der Flughafen Bremen ist der wichtigste Zugang zum internationalen Luftverkehr für Menschen im Nordwesten Deutschlands. Mit der Erhöhung der Frequenzen reagieren wir nicht nur auf die steigende Nachfrage, sondern erweitern zugleich auch die globale Reichweite des interkontinentalen Streckennetzes ab Istanbul auf dem deutschen Markt. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen einen noch komfortableren Zugang zu Reisezielen auf allen sechs Kontinenten.

Ab Sonntag hebt Turkish Airlines täglich mit zwei Flügen ab Bremen nach Istanbul ab – um 10:25 Uhr und um 18:35 Uhr. Die Fluggesellschaft bringt Reisende ab Bremen in etwas mehr als drei Stunden in die Türkei.

Flughafen Bremen