Mehr Hurghada ab Paderborn Lippstadt

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Ab sofort und bis Ende Oktober 2025 erhöht Air Cairo aufgrund der großen Nachfrage die Anzahl der wöchentlichen Flüge vom Flughafen Paderborn Lippstadt nach Hurghada.

Neben Dienstag, Freitag und Sonntag fliegt der langjährige Partner des Flughafens Paderborn/Lippstadt jetzt auch am Samstag die beliebte Destination im sonnigen Süden an.

Der ägyptische Strandort Hurghada ist wegen seines rund 40 Kilometer langen Küstenabschnitts am Roten Meer bei vielen Urlauberinnen und Urlaubern auch in der Region sehr angesagt. Neben dem langen Sandstrand überzeugt das großartige Tauchrevier mit kristallklarem Wasser. Kurzentschlossene können mit Air Cairo jetzt noch besser vom Heimathafen dorthin reisen. Die Flüge sind über alle namhaften Reiseveranstalter und über sunexpress.com buchbar.

Flughafen Paderborn/Lippstadt