Mehr Hub-Anbindungen ab Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Vom Airport Nürnberg aus sind fünf Drehkreuze wieder direkt erreichbar und die beiden großen Airline-Allianzen SkyTeam und Star Alliance sind in Nürnberg wieder vertreten.

Mehrmals wöchentlich starten Flüge in die Hubs Paris mit Air France, Amsterdam mit KLM, Frankfurt mit Lufthansa, Istanbul mit Turkish Airlines sowie Wien mit Austrian Airlines. Ab Februar 2021 erreichen Fluggäste Zürich mit Swiss International Air Lines. Für die Mitarbeiter der exportintensiven Unternehmen der Metropolregion bestehen dadurch weltweite Umsteigeverbindungen.

Lufthansa hat angekündigt, ihre Verbindung von Nürnberg nach Frankfurt ab 15. November von aktuell elf auf bis zu 19 Flüge pro Woche aufzustocken. Mit bis zu drei täglichen Zubringerflügen wird die Konnektivität ins europäische und interkontinentale Streckennetz der Lufthansa Group somit wieder deutlich gesteigert. Auch Turkish Airlines weitet das Angebot im Winter weiter aus: Bereits ab dem 25. Oktober ist Istanbul bis zu fünfmal wöchentlich erreichbar. Die Flugzeiten werden so optimiert, dass sich vielfache Anschlussmöglichkeiten ergeben.

„Geschäftsreisen bleiben auch in Zukunft relevant, weil virtuelle Meetings die Kommunikation von Mensch zu Mensch nicht dauerhaft ersetzen können. Techniker der in der Metropolregion beheimateten Unternehmen müssen vor Ort Maschinen installieren und warten können“, gibt sich Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe überzeugt. „Die Airlines zeigen eine hohe Bereitschaft, das Streckennetz ab Nürnberg bedarfsgerecht wieder aufzubauen. Zur Stabilisierung der Strecken brauchen wir allerdings auf den angebotenen Verbindungen eine ausreichende Nachfrage aus der Wirtschaft.“

Über die jeweiligen Ein- und Rückreisebestimmungen sollten sich Reisende vor dem Buchen informieren.