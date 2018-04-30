Mehr Germania Flüge ab Münster Osnabrück

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania wird ab dem kommenden Winterflugplan das Angebot ab dem Flughafen Münster Osnabrück weiter ausbauen.

Mit Beginn des kommenden Winterflugplans wird mit Agadir in Marokko ein weiteres attraktives touristisches Ziel direkt vom FMO angeflogen. Ab 6. November 2018 startet jeden Dienstag ein Airbus A319 mit 150 Sitzplätzen nonstop in die Küstenstadt am Atlantischen Ozean. Geschätzt wird Agadir speziell wegen seines ganzjährigen angenehmen Klimas mit einer Durchschnittstemperatur von 24 Grad Celsius. Der breite halbmondförmige Strand lädt zum Baden und die Uferpromenade mit zahlreichen Cafés, Restaurants und Bars zum Verweilen ein. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen u.a. der Jardin Majorelle, ein Garten mit exotischer Flora und Fontänen, der Bahia-Palast, die denkmalgeschützte Koutoubia-Moschee und der Menara-Garten. Beliebt bei den Urlaubern sind außerdem die bunten Basare im Souk von Agadir.

Mit dieser Angebotserweiterung bietet der FMO seinen Fluggästen in diesem Jahr neben Thessaloniki, Madeira und Bodrum mit Agadir bereits das vierte neue Flugziel an.

Flugplatz Münster Osnabrück