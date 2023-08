Mehr Gäste bei airberlin

Im September 2010 beförderte airberlin 3.652.087 Gäste. Das entspricht einer Steigerung von 8,7 Prozent.

Die Auslastung der Flugzeuge liegt mit 82,7 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau (plus 0,1 Prozentpunkte). Von Januar bis September waren insgesamt 25.307.956 Passagiere im Streckennetz von airberlin unterwegs (inklusive übernommener NIKI- und TUIfly-Strecken). Das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2009: 24.605.861). Die Auslastung der Flugzeuge sank im Neun-Monatsvergleich um 1,5 Prozentpunkte von 78,1 auf 76,6 Prozent. Die kumulierte Kapazität wurde in den Monaten Januar bis September 2010 um 4,9 Prozent erhöht.

September 2010 September 2010 kumuliert Kapazität 4.414.693 Kapazität 33.042.469 Passagiere 3.652.087 Passagiere 25.307.956 Auslastung in % 82,7 Auslastung in % 76,6

