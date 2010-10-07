Fliegerweb logo

Mehr Gäste bei airberlin

07.10.2010 RK
Flieger_Insel_AirBerlin_400x263

Im September 2010 beförderte airberlin 3.652.087 Gäste. Das entspricht einer Steigerung von 8,7 Prozent.

CR Air Berlin, Boeing 737-800

Im September 2010 beförderte airberlin 3.652.087 Gäste. Das entspricht einer Steigerung von 8,7 Prozent.

Die Auslastung der Flugzeuge liegt mit 82,7 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau (plus 0,1 Prozentpunkte). Von Januar bis September waren insgesamt 25.307.956 Passagiere im Streckennetz von airberlin unterwegs (inklusive übernommener NIKI- und TUIfly-Strecken). Das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2009: 24.605.861). Die Auslastung der Flugzeuge sank im Neun-Monatsvergleich um 1,5 Prozentpunkte von 78,1 auf 76,6 Prozent. Die kumulierte Kapazität wurde in den Monaten Januar bis September 2010 um 4,9 Prozent erhöht.
 
 

September 2010
September 2010 kumuliert
Kapazität                            4.414.693
Kapazität                          33.042.469
Passagiere                         3.652.087
Passagiere                       25.307.956
Auslastung in %                          82,7
Auslastung in %                          76,6

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Luftverkehr erholt sich. Innovative Kleinjets mit einem Triebwerk. Kampfflugzeugkauf wird verschoben.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.