Mehr Freebird Airlines Europe ab Köln Bonn

FreeBird am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mehr Verbindungen zu beliebten Urlaubszielen: Freebird Airlines Europe erweitert ihr Angebot ab dem Köln Bonn Airport zur Sommersaison 2026 um mehrere neue Direktverbindungen.

Ab dem 26. Juni fliegt die Airline die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos sowie Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln an. Auch Pristina im Kosovo ist Teil des Programms. Neben den neuen Strecken von Freebird Airlines Europe wird die Schwesterfluggesellschaft Freebird Airlines im Sommer 2026 weiterhin tägliche Flüge von Köln/Bonn nach Antalya anbieten. Insgesamt stehen in der Hochsaison 19 wöchentliche Verbindungen im Flugplan. Für die Erweiterung wird am Standort ein Airbus A320 von Freebird Airlines Europe stationiert.

„Flüge zu beliebten Urlaubszielen rund ums Mittelmeer sind an unserem Flughafen stark nachgefragt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns daher sehr über die Stationierung eines Flugzeugs und die Ausweitung des Angebots von Freebird Airlines Europe sowie die weitere Stärkung von touristischen Strecken in klassische Warmwasser-Destinationen für unsere Passagiere.“

Das neue Programm von Freebird Airlines Europe ab Köln/Bonn umfasst insgesamt zwölf zusätzliche wöchentliche Verbindungen zu fünf neuen Zielen. Den Auftakt macht die Verbindung nach Kos, die ab dem 26. Juni dreimal pro Woche angeboten wird (montags, freitags, sonntags). Auch Rhodos (ab 27. Juni) und Heraklion auf Kreta (ab 28. Juni) stehen jeweils dreimal wöchentlich im Flugplan: Rhodos wird dienstags, donnerstags und samstags angeflogen, Heraklion montags, donnerstags und sonntags. Die Verbindung nach Fuerteventura startet am 27. Juni und wird immer samstags angeboten. Mit Pristina nimmt Freebird Airlines ab dem 26. Juni zudem ein Ziel auf, das insbesondere für Reisende attraktiv ist, die Familie und Freunde besuchen. Die Strecke wird zweimal wöchentlich – immer montags und freitags – angeboten.

Auf den neuen Strecken setzt Freebird Airlines Europe den dafür in Köln/Bonn stationierten Airbus A320 ein. Das Flugzeug bleibt zunächst bis Mitte September am Standort – mit der Option auf eine Verlängerung. Die Flüge sind bereits unter www.freebirdairlines.com(Link zu externer Website) sowie in Reisebüros buchbar.

Über Freebird Airlines Europe

Freebird Airlines Europe wurde 2019 gegründet und ist Teil der Gozen Holding, die seit mehr als 45 Jahren in der Luftfahrtbranche in Bereichen wie Vertretung, Treibstoffversorgung, Überwachung, Vermittlung, Sicherheit und Ausbildung tätig ist. Mit Hauptsitz in Malta operiert Freebird Airlines Europe gemäß den Standards der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und der Abteilung für Zivilluftfahrt der Verkehrsbehörde Malta. Zusammen mit ihrer Schwestergesellschaft Freebird Airlines, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, betreibt die Fluggesellschaftsgruppe eine Flotte von 14 Airbus A320 und bedient mehr als 120 Ziele.