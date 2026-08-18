Mehr Fracht am Flughafen Lüttich

Flughafen Lüttich (Foto: Liege Airport)

Der Frachtverkehr am Flughafen Lüttich wächst trotz eines starken Rückgangs im E-Commerce-Paketverkehr um 4 Prozent.

Der Flughafen Lüttich verzeichnete im Juli 2026 trotz eines deutlichen Rückgangs der E-Commerce-Pakete nach Einführung neuer europäischer Zollbestimmungen am 1. Juli einen Anstieg des Frachtaufkommens um 4 Prozent.

Die Einführung einer Pauschalgebühr von 3 € für kleine E-Commerce-Pakete wirkte sich unmittelbar auf die Importströme im Zollgebiet Lüttich-Bierset aus. Die Anzahl der E-Commerce-Pakete sank im Vergleich zum Juli 2025 um 24 Prozent und im Vergleich zum Juni 2026 um 41 Prozent, was einen signifikanten Rückgang von B2C-Sendungen unter 150 € widerspiegelt.

Die Zollanmeldungen gingen sogar noch stärker zurück, nämlich um 52 Prozent im Jahresvergleich und um 67 Prozent im Vergleich zum Juni, da Logistikunternehmen ihre Aktivitäten an die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen anpassten.

Die Zolldaten zeigen jedoch, dass Pakete mit einem Wert von über 150 € um 10 Prozent zunahmen, was auf eine Verlagerung hin zu höherwertigen Sendungen und eine rasche Umstrukturierung der E-Commerce-Ströme hindeutet.

Trotz dieser Veränderungen konnte der Frachtverkehr am Flughafen Lüttich weiterwachsen. Die gesamte Frachtmenge stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent, während die Flugbewegungen um 4 Prozent zurückgingen, was auf eine verbesserte Auslastung der verfügbaren Flugzeugkapazitäten hindeutet.

Das Wachstum wurde durch traditionellere und spezialisierte Frachtsegmente, insbesondere Pharmazeutika, Rechenzentrumsausrüstung und Blumen, getragen, wodurch die Abhängigkeit des Flughafens vom E-Commerce-Verkehr mit geringem Wert reduziert wurde.

Der Flughafen Lüttich investiert zudem weiterhin in die Kühlketteninfrastruktur und stärkt damit seine Position als europäisches Drehkreuz für Pharmazeutika und andere hochwertige, temperaturempfindliche Produkte.

Die Zahlen vom Juli deuten bereits darauf hin, dass das diversifizierte Frachtmodell des Flughafens Lüttich trotz der erheblichen Veränderungen im Kleinpaketverkehr durch die neuen EU-E-Commerce-Regeln bisher ein kontinuierliches Wachstum des gesamten Frachtvolumens ermöglicht hat.