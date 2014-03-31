Mehr Fluggäste wählten Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Februar 2014 1,083 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent auf 2,622 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,1 Prozent auf 2,199 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent. Air New Zealand betreibt mit rund 10.400 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus rund 49 Verkehrsflugzeugen.