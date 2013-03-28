Mehr Fluggäste wählten Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Februar 2013 1,062 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,9 Prozentpunkte auf 2,669 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte um 4,4 Prozentpunkte auf 2,224 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 2,0 Prozentpunkte auf solide 83,3 Prozent. Mit Air New Zealand flogen im Berichtsjahr 2012 13,160 Millionen Passagiere.