Mehr Fluggäste wählten Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2012 5,756 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozentpunkte auf 21,504 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 3,7 Prozentpunkte auf 17,555 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um sechs Prozentpunkte auf 1.306 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 10,3 Prozentpunkte auf 801 Millionen Tonnenkilometer ab.