Mehr Fluggäste wählten Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2014 6,298 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,5 Prozent auf 22,447 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist mit 18,660 Milliarden Sitzplatzkilometer gleich geblieben. Die Auslastung entwickelte sich negativ und hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verschlechtert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,3 Prozent auf 1.327 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 898 Millionen Tonnenkilometer verbessert.