Mehr Fluggäste wählten Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2013 6,453 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,2 Prozentpunkte auf 22,264 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,2 Prozentpunkte auf 18,748 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 1,7 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 6,6 Prozentpunkte auf 1.344 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 12,1 Prozentpunkte auf 874 Millionen Tonnenkilometer ab.