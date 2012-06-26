Mehr Fluggäste flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im Mai 2012 1,587 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer starken Zunahme von 17,6 Prozentpunkten.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 2,7 Prozentpunkte auf 6,259 Milliarden Sitzplatzkilometer gekürzt, während sich die Nachfrage um 12,4 Prozentpunkte auf 4,477 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 71,5 Prozent und verbesserte sich damit um knapp 10 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Mai einen Rückgang um 3,4 Prozentpunkte hinnehmen, die Airline transportierte 56.336 Tonnen Fracht.