Mehr Fluggäste flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im Juli 2013 1,797 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 3,2 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 10,3 Prozent auf 7,287 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,2 Prozent auf 5,486 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 75,3 Prozent und verschlechterte sich somit um 5,5 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Juli einen Rückgang um 7,8 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 51.158 Tonnen Fracht. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Thai 12,591 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 7,1 Prozent.