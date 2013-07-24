Mehr Fluggäste flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im Juni 2013 1,652 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 4,4 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 12,2 Prozent auf 6,939 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,9 Prozent auf 4,804 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 69,2 Prozent und verschlechterte sich somit um 6,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Juni einen Rückgang um fünf Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 51.142 Tonnen Fracht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Thai 10,793 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 7,7 Prozent.