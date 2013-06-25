Mehr Fluggäste flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im Mai 2013 1,682 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer starken Zunahme von 8,4 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 12,0 Prozent auf 7,007 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,9 Prozent auf 4,653 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 66,4 Prozent und verschlechterte sich damit um 7,2 Prozent. Bei der Fracht musste Thai Airways im Mai einen Rückgang um 4,3 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 53.922 Tonnen Fracht.