Mehr Fluggäste flogen mit American

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2012 9,478 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 0,6 Prozentpunkte auf 14,215 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 10,971 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Flugzeuge von American Airlines waren mit einer Auslastung von 83,5 Prozent um 0,8 Prozentpunkte besser ausgelastet als im Vorjahresmai. Die Fracht ging um zwei Prozent auf 155,303 Millionen Tonnenmeilen zurück. American Airlines befindet sich weiterhin unter Gläubigerschutz und arbeitet an einer nachhaltigen Sanierung.