Mehr Fluggäste flogen mit Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat August 2011 1,005 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,8 Prozent auf 2,466 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage sank gegenüber dem August 2010 um 2,8 Prozent auf 2,019 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit 81,9 Prozent unverändert. Air New Zealand konnte den Durchschnittsertrag während den ersten zwei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs, das bei der Airline aus Neuseeland jeweils auf Ende Juni fällt, um 6,5 Prozent verbessern, im Kurzstreckengeschäft verbesserten sich die Erträge um 4,3 Prozent und auf den Langstrecken sogar um 4,9 Prozent, die übrigen Yields konnten sich um 7,8 Prozent steigern.