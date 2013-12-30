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Mehr Fluggäste flogen mit Air New Zealand

30.12.2013 RK
AirNewZealandBoein747400

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat November 2013 1,057 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,5 Prozent auf 2,439 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ging gegenüber dem November 2012 um 0,4 Prozent auf 2,028 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf solide 83,2 Prozent.
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