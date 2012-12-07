Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2012 6,005 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Anstieg von 2,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,3 Prozentpunkte auf 21,207 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,2 Prozentpunkte auf 17,216 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 79,7 auf 81,2 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 5,2 Prozentpunkte auf 1.302 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage brach um weitere 5,4 Prozentpunkte auf 886 Millionen Tonnen Kilometer ein. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 71,461 Millionen Passagiere, dies waren 2,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.