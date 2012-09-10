Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2012 6,940 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozentpunkte auf 24,416 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte ebenfalls um 0,6 Prozentpunkte auf 20,925 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist von 85,8 auf solide 85,7 Prozent zurück gegangen. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 5,2 Prozentpunkte auf 1.415 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage ist um 7,8 Prozenpunkte auf 858 Millionen Tonnenkilometer zurück gegangen.