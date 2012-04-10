Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2012 6,368 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozentpunkte auf 22,219 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 6,8 Prozentpunkte auf 18,336 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 3,8 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,6 Prozentpunkte auf 1.438 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 995 Millionen Tonnenkilometer ab.