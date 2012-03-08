Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2012 5,339 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,5 Prozentpunkte auf 19,673 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 6,2 Prozentpunkte auf 15,842 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich ebenfalls erfreulich und stieg um 2,8 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,8 Prozentpunkte auf 1.253 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage schwächte sich um 5,1 Prozentpunkte auf 797 Millionen Tonnenkilometer ab.