Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2011 5,867 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,7 Prozentpunkte auf 21,140 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,5 Prozent auf 16,848 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 79,1 auf 79,7 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,3 Prozent auf 1.374 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage brach um weitere 8,1 Prozentpunkte auf 937 Millionen Tonnen Kilometer ein.