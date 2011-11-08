Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Oktober 2011 6,758 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,1 Prozent auf 22,956 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 5,7 Prozent auf 19,260 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich von 84,2 auf immer noch befriedigende 83,9 Prozentpunkte. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,6 Prozent auf 1.479 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage schwächte sich um 5,2 Prozent auf 981 Millionen Tonnenkilometer ab.