Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat September 2011 6,857 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 8,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 9,3 Prozent auf 22,662 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 9,3 Prozent auf 19,314 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 83,8 auf solide 85,2 Prozentpunkte. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um einen Prozentpunkt auf 1.439 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage verminderte sich um 3,4 Prozent auf 931 Millionen Tonnenkilometer.