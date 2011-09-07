Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2011 6,810 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,1 Prozent auf 23,983 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 7,6 Prozent auf 20,560 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 84,5 auf solide 85,7 Prozentpunkte. Im Frachtgeschäft stieg die Kapazität um 2,8 Prozent auf 1.490 Millionen Tonnenkilometer, die Nachfrage verblieb mit 931 Millionen Tonnenkilometer praktisch unverändert.