Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2011 6,713 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5 Prozent auf 22,392 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,9 Prozent auf 18,394 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,8 auf 82,1 Prozentpunkte. Im Frachtgeschäft stieg die Kapazität um 1,6 Prozent auf 1.418 Millionen Tonnenkilometer, die Nachfrage verschlechterte sich um knapp drei Prozent auf 918 Millionen Tonnenkilometer.